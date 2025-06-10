Diyarbakır'da Eczacıya Silahlı Saldırı: Eski Çalışanı Öldürdü

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Öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 12’nci sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre; M.M., bir süre önce çalıştığı Ali Eczanesi’ne gelerek maaş alamadığı gerekçesiyle eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız ile tartıştı.

Tartışma esnasında M.M., yanında getirdiği tabancayla eczacı Fatih Ufuk Yıldız’a ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından eczacı Yıldız, ambulansla götürüldüğü hastanenin acil servisinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yıldız’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, saldırgan M.M.’nin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

Eczacı Fatih Ufuk Yıldız’ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada, “Sağlıkta şiddete bir an önce son verilmesi ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması temennisiyle ailesi ve camiamıza baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA