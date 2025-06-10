Nesli Tehlike Altında! Hepsi Mardin'de Ortaya Çıktı

Nesli tehdit altındaki dağ keçileri, Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsalında ortaya çıktı.

Nesli Tehlike Altında! Hepsi Mardin'de Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva ve Karasu Mahallelerinin kırsalında nadir görülen dağ keçilerine rastlayan vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri koruma altındaki dağ keçilerini avlayanlara 1 milyon liraya varan idari para cezası uygulanacağını belirtti.

Bölge halkını ve ziyaretçileri türlerin doğal yaşam alanlarına saygı göstermeye davet etti.

Kaynak: İHA

Diyarbakır'da Eczacıya Silahlı Saldırı: Eski Çalışanı Öldürdü Diyarbakır'da Eczacıya Silahlı Saldırı: Eski Çalışanı Öldürdü
Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı! Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı!
Bodrum'a İki Kruvaziyerle 2 Bin 935 Yolcu! Bodrum'a İki Kruvaziyerle 2 Bin 935 Yolcu!
Kadınlar 45 Yaşından Sonra Bu 3 Besin Grubunu Mutlaka Tüketmeli! Cayır Cayır Yağ Yaktırıyor, Vücut Sağlığını Destekliyor Kadınlar 45 Yaşından Sonra Bu 3 Besin Grubunu Mutlaka Tüketmeli! Cayır Cayır Yağ Yaktırıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? Belediye Başkanı Vefat Ederse Yerine Kim Gelir? İşte Yasal Süreç Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? İşte Yasal Süreç
Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek
Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak
Evinin Önüne Duba Koyan Yandı! Artık Park Yeri Ayırma Devri Bitti: Tek Bir Şikayet Yetiyor Evinin Önüne Duba Koyan Yandı! Artık Park Yeri Ayırma Devri Bitti: Tek Bir Şikayet Yetiyor
Türkiye’nin En Öğrenci Dostu Şehri Belli Oldu: O İl İstanbul'u Sollayıp Zirveye Yerleşti Türkiye’nin En Öğrenci Dostu Şehri Belli Oldu