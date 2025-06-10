Nesli Tehlike Altında! Hepsi Mardin'de Ortaya Çıktı
Nesli tehdit altındaki dağ keçileri, Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsalında ortaya çıktı.
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Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva ve Karasu Mahallelerinin kırsalında nadir görülen dağ keçilerine rastlayan vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri koruma altındaki dağ keçilerini avlayanlara 1 milyon liraya varan idari para cezası uygulanacağını belirtti.
Bölge halkını ve ziyaretçileri türlerin doğal yaşam alanlarına saygı göstermeye davet etti.
Kaynak: İHA