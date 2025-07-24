Kırıkkale'de Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Yakalandı

Kırıkkale’de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Yakalandı
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ’uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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