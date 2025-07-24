Tekirdağ Elektrik Akımına Kapılan Genç, Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Tekirdağ Muratlı’da oto yıkama dükkanında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Dindar Diler, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ Elektrik Akımına Kapılan Genç, Gözyaşlarıyla Uğurlandı
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, Muradiye Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana gelen trajik olayda, 16 yaşındaki Dindar Diler hayatını kaybetti. İddiaya göre, araç yıkadığı sırada elektrik akımına kapılan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Henüz hayatının baharında olan Dindar Diler’in ölümü, ailesi, yakınları ve Muratlı halkını derin bir yasa boğdu.

Dindar Diler’in cenazesi, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Sıradükkanlar Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılarak genç Dindar’ı son yolculuğuna uğurladı. Tören boyunca gözyaşları sel oldu.

Olayla ilgili jandarma ve savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, elektrik akımına kapılma olayının nedenlerini ve sorumlulukları detaylı bir şekilde araştırıyor.

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Kaynak: İHA

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