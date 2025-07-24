Sakarya'da Sahillere Kırmızı Bayrak Çekildi, İşte Nedeni...

Sakarya’nın Kocaali, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde kötü hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı, sahillerde kırmızı bayrak çekildi.

Sakarya'da Sahillere Kırmızı Bayrak Çekildi, İşte Nedeni...
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Sakarya’da etkili olan rüzgarlı hava, Karadeniz’e kıyısı bulunan Kocaali, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde deniz güvenliğini tehdit ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu ilçelerin kaymakamlıkları, ikinci bir duyuruya kadar denize girmeyi yasakladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyardı ve denize girmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Ekipler, sahil şeridinde devriye gezerek vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Yetkililer, yasak kararına uyulmasının hayati önem taşıdığını vurgularken, hava koşullarının düzelmesiyle yasağın yeniden değerlendirileceği belirtildi. Vatandaşlardan, can güvenlikleri için sahil bölgelerinde dikkatli olmaları ve uyarılara riayet etmeleri istendi.

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Kaynak: İHA

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