Tekirdağ'daki Feci Kazada Ölen 4 Kişi Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Tekirdağ Ergene’de süt kamyonu ile otomobilin çarpıştığı feci kazada hayatını kaybeden 4 kişi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Tekirdağ'daki Feci Kazada Ölen 4 Kişi Gözyaşlarıyla Uğurlandı
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, Avrupa Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişi, düzenlenen cenaze törenleriyle toprağa verildi. Kaza, yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde 2, Edirne yönünde ise 1 şeride düşürülen otoyolda gerçekleşti. İddiaya göre, E.T. (56) idaresindeki 10 AOG 284 plakalı süt kamyonu, ters yöne girerek Gürhan Recep Tütüncü’nün (31) kullandığı 34 GEV 591 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü ile araçta bulunan Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerden Kamil Yücel’in cenazesi, Muratlı’nın Muradiye Mahallesi’ndeki evinden alınarak Hayrabolu’nun Kadriye Mahallesi’nde defnedildi. Tarık Bülbül’ün cenazesi, Muratlı Sıradükkanlar Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muratlı Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Mehmet Sakallı Lüleburgaz’da, Gürhan Recep Tütüncü ise Uzunköprü’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenlerinde yakınlarının gözyaşları sel oldu. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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