Antalya Gazipaşa’da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Antalya Gazipaşa’da motosikletin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya Gazipaşa’da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10:30 sıralarında Kahyalar Mahallesi Haçbel Mevkii’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Ahmet Ü. yönetimindeki 31 AYS 420 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Cuma S.’nin kullandığı 46 NA 122 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilerek sürüklenirken, sürücü Ahmet Ü. düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, Ahmet Ü. Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çukurca’da Trafik Kazası: 3 YaralıÇukurca’da Trafik Kazası: 3 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya Trafik kazası
Adıyaman'da İskele Çöktü! 1 İşçi Altında Kaldı Adıyaman'da İskele Çöktü! 1 İşçi Altında Kaldı
Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma: 1 Ölü, 2 Gözaltı Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma: 1 Ölü, 2 Gözaltı
Aşağılık Kompleksine Sahip Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Aşağılık Kompleksine Sahip Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak 23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak
Muğla'da Zincirleme Kaza! 2 Yaralı Muğla'da Zincirleme Kaza! 2 Yaralı
Isparta’da Tarihi Eser Operasyonu: Bin 155 Sikke Ele Geçirildi Isparta’da Tarihi Eser Operasyonu: Bin 155 Sikke Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları ÖTV'nin Zammının Ardından İşte Model Model Yeni Fiyatlar
'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Termometreler Rekor Kıracak: Bunaltıcı Sıcaklar Kaç Gün Sürecek? 'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Kaç Gün Sürecek?
Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken... Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken...
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yaşadı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Maaş Artırma Yöntemini Açıkladı SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yaşadı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Maaş Artırma Yöntemini Açıkladı
Sağlık Durumu Ağırlaşmıştı... Adli Tıp'tan Ayşe Barım Kararı Adli Tıp'tan Ayşe Barım Kararı