Antalya Gazipaşa’da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10:30 sıralarında Kahyalar Mahallesi Haçbel Mevkii’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Ahmet Ü. yönetimindeki 31 AYS 420 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Cuma S.’nin kullandığı 46 NA 122 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilerek sürüklenirken, sürücü Ahmet Ü. düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, Ahmet Ü. Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA