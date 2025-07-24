Gaziantep’te 11 Yıl Cezayla Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

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Gaziantep’te 11 Yıl Cezayla Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö. isimli kişi, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adreste düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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