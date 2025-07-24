Muğla'da Zincirleme Kaza! 2 Yaralı

Milas-Bodrum Karayolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı.Edinilen...

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Muğla'da Zincirleme Kaza! 2 Yaralı
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Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan bir araçtan yola yağ döküldü. Kısa süre sonra aynı güzergahtan geçen araçlar, yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak zincirleme kazaya karıştı.

Kazaya 1’i motosiklet olmak üzere toplam 9 araç karışırken, 2 araç şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Bölge trafik ekiplerinin çalışması sonucu kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Muğla Trafik kazası
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