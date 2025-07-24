Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma: 1 Ölü, 2 Gözaltı

Diyarbakır Ergani’de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda "dur" ihtarına uymayan şüphelilere ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma: 1 Ölü, 2 Gözaltı
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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, "dur" ihtarına uymayan şüphelilere ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, olay, 23 Temmuz 2025 akşamı saat 20:30 sıralarında Ergani’deki eski taş ocağı bölgesinde meydana geldi.

Valilik açıklamasında, uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı’nın operasyon düzenlediği belirtildi. Uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir aracı durdurmak için gerekli tedbirler alındı. Ancak şüpheliler, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak ekiplere silahla ateş açtı ve kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine jandarma personeli, aracı durdurmak için ateş etmek zorunda kaldı.Kaçış sırasında şüphelilerin araçtan attığı çuvalda yaklaşık 3 kilogram kubar esrar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

1 ÖLÜ, 2 GÖZALTI

Kısa süre sonra, dur ihtarına uymayan araçtaki şüphelilerden Ö.Y., diğer şüpheliler tarafından yaralı halde Ergani Devlet Hastanesi’ne bırakıldı. Ancak Ö.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilik, olayla ilgili idari ve adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

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Kaynak: İHA

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Diyarbakır Uyuşturucu
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