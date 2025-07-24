Isparta’da Tarihi Eser Operasyonu: Bin 155 Sikke Ele Geçirildi

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Isparta İl Jandarma Komutanlığı, tarihi ve kültürel mirasın korunması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. 22 Temmuz 2025 Salı günü, Merkez ilçede düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam bin 155 adet sikke ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan sikkeler, incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Operasyon kapsamında, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yetkililer, kültürel mirasın korunması için bu tür operasyonların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA