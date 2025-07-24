Antalya'da Kamyonetle Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Çocuk Ağır Yaralı

Antalya Gazipaşa’da ticari bir kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü çocuk ağır yaralandı, hastanede tedavi altına alındı.

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Antalya'da Kamyonetle Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Çocuk Ağır Yaralı
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, ticari bir kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü çocuk ağır yaralandı. Kaza, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10:30 sıralarında Kahyalar Mahallesi Haçbel Mevkii’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Ahmet Ü. yönetimindeki 31 AYS 420 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Cuma S.’nin kullandığı 46 NA 122 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilerek sürüklenirken, sürücü Ahmet Ü. düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, Ahmet Ü. Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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