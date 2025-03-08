Kayseri 1. Amatör Küme’de Şampiyonlar Kupalarına Kavuştu

Bu sezon A Grubu’nda Gaziosmanpaşaspor, B Grubu’nda ise Emin Mekatronik Döğergücü FK zirvede yer alarak şampiyon olurken, Play-Off etabının kazananı Talas Anayurtspor oldu. Sezonun tamamlanmasının ardından Sümer Amatör Evi’nde düzenlenen törende, şampiyon takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

A Grubu şampiyonu Gaziosmanpaşaspor, B Grubu birincisi Emin Mekatronik Döğergücü FK ve Play-Off şampiyonu Talas Anayurtspor, gösterdikleri başarılı performansla Süper Amatör Küme’ye yükselmeye hak kazandı.

Kaynak: İHA