Kayseri 1. Amatör Küme’de Şampiyonlar Kupalarına Kavuştu

Kayseri 1. Amatör Küme 2024-2025 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Gaziosmanpaşaspor, Döğergücü FK ve Talas Anayurtspor, düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.

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Kayseri 1. Amatör Küme’de Şampiyonlar Kupalarına Kavuştu

Bu sezon A Grubu’nda Gaziosmanpaşaspor, B Grubu’nda ise Emin Mekatronik Döğergücü FK zirvede yer alarak şampiyon olurken, Play-Off etabının kazananı Talas Anayurtspor oldu. Sezonun tamamlanmasının ardından Sümer Amatör Evi’nde düzenlenen törende, şampiyon takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

A Grubu şampiyonu Gaziosmanpaşaspor, B Grubu birincisi Emin Mekatronik Döğergücü FK ve Play-Off şampiyonu Talas Anayurtspor, gösterdikleri başarılı performansla Süper Amatör Küme’ye yükselmeye hak kazandı.

Kaynak: İHA

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