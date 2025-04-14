Kastamonu'da 27 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 27 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kastamonu'da 27 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları tespiti yapılan 2 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 27 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kastamonu
Siirt’te Trafik Kazası, 2 Kişi Yaralandı Siirt’te Trafik Kazası, 2 Kişi Yaralandı
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
Erzurum’da Jandarma’dan Uyuşturucu Operasyonu Erzurum’da Jandarma’dan Uyuşturucu Operasyonu
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu
Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı, Altında Ters Rüzgar Başladı Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı
Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak
Bakanlık Talimat Verdi: 81 İlde Tüm Marketlerde Artık Satışı Yasaklandı Bakanlık Talimat Verdi: 81 İlde Tüm Marketlerde Artık Satışı Yasaklandı
Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor