Kastamonu'da 27 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları tespiti yapılan 2 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 27 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA