Kastamonu'da 27 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 27 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları tespiti yapılan 2 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan aramada 27 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA