Siirt’te Trafik Kazası, 2 Kişi Yaralandı

Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt’te Trafik Kazası, 2 Kişi Yaralandı

Kaza, Kurtalan Yolu Caddesi Siirt Adliyesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 ES 910 plakalı araç ile plakası öğrenilemeyen bir başka araç çarpıştı.

Kazada, S.M. ve M.A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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