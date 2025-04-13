Kars'ta Yağan Kar, Üreticileri Endişelendiriyor

Kars’ta kış aylarında uğramayan karın baharda kendini göstermesi vatandaşları şaşırttı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar indiği kentte yüksek kesimler beyaza bürünürken, kent merkezine yağan kar ise kısa süre içerisinde eridi.

Öte yandan Kars için meteoroloji don uyarısı yaptı. Kentte ekili tarım arazileri ve çiçek açan meyve ağaçlarının dondan etkilenmesinden endişe edilirken, kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kaynak: İHA