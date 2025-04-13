Kars'ta Yağan Kar, Üreticileri Endişelendiriyor

Kars'ta nisan ayının ortasında lapa lapa yağan kar vatandaşları şaşırtırken, tarım üreticilerini don korkusu sardı.

Son Güncelleme:
Kars'ta Yağan Kar, Üreticileri Endişelendiriyor

Kars’ta kış aylarında uğramayan karın baharda kendini göstermesi vatandaşları şaşırttı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar indiği kentte yüksek kesimler beyaza bürünürken, kent merkezine yağan kar ise kısa süre içerisinde eridi.

Öte yandan Kars için meteoroloji don uyarısı yaptı. Kentte ekili tarım arazileri ve çiçek açan meyve ağaçlarının dondan etkilenmesinden endişe edilirken, kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kars Kar Yağışı
Son Güncelleme:
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Ordu’da Ön Kaldırarak Motor Süren Şoföre Para Cezası Ordu’da Ön Kaldırarak Motor Süren Şoföre Para Cezası
Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
ÇOK OKUNANLAR
Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak
Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı!
Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı! Tam 105 Bin Lira Ödeme Yapılacak Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı! Tam 105 Bin Lira Ödeme Yapılacak
Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak