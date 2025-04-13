Ordu’da Ön Kaldırarak Motor Süren Şoföre Para Cezası
Ordu’da motosikletini tek teker üzerinde kullanarak hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer vatandaşların hayatını riske atan sürücüye 8 bin 306 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda dün saat 13.00 sıralarında bir sürücünün motosikletini tek teker üzerinde kullandığı anların yer aldığı görüntülerin dolaşıma girmesinin ardından harekete geçti.
Çalışmalar sonucu 05 AEF 012 plakalı motosikletin sürücüsü H.B.K.’ye 6 suçtan toplamda 8 bin 306 TL idaresi para cezası kesildi. Öte yandan, motosiklet sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konulurken, sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.
Kaynak: İHA
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