Ordu’da Ön Kaldırarak Motor Süren Şoföre Para Cezası

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda dün saat 13.00 sıralarında bir sürücünün motosikletini tek teker üzerinde kullandığı anların yer aldığı görüntülerin dolaşıma girmesinin ardından harekete geçti.

Çalışmalar sonucu 05 AEF 012 plakalı motosikletin sürücüsü H.B.K.’ye 6 suçtan toplamda 8 bin 306 TL idaresi para cezası kesildi. Öte yandan, motosiklet sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konulurken, sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.

Kaynak: İHA