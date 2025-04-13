Ordu’da Ön Kaldırarak Motor Süren Şoföre Para Cezası

Ordu’da motosikletini tek teker üzerinde kullanarak hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer vatandaşların hayatını riske atan sürücüye 8 bin 306 lira para cezası kesildi.

Son Güncelleme:
Ordu’da Ön Kaldırarak Motor Süren Şoföre Para Cezası

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda dün saat 13.00 sıralarında bir sürücünün motosikletini tek teker üzerinde kullandığı anların yer aldığı görüntülerin dolaşıma girmesinin ardından harekete geçti.

Çalışmalar sonucu 05 AEF 012 plakalı motosikletin sürücüsü H.B.K.’ye 6 suçtan toplamda 8 bin 306 TL idaresi para cezası kesildi. Öte yandan, motosiklet sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konulurken, sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ordu Motosiklet Trafik Cezası
Son Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı
Doğalgaz Tüpleri Yüklü Tır Kayınca Yol Ulaşıma Kapandı Doğalgaz Tüpleri Yüklü Tır Kayınca Yol Ulaşıma Kapandı
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak
Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı!
Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı! Tam 105 Bin Lira Ödeme Yapılacak Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı! Tam 105 Bin Lira Ödeme Yapılacak
Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak