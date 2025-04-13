Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürürken, maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın pamuk balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının ardından fabrikada maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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