Doğalgaz Tüpleri Yüklü Tır Kayınca Yol Ulaşıma Kapandı

Çorum’un Cide ilçesinde doğalgaz tüplerinin yüklü olduğu tırın karda kayması sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

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Doğalgaz Tüpleri Yüklü Tır Kayınca Yol Ulaşıma Kapandı

Olay, Cide ilçesi Cide-Şenpazar karayolu Dağlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğalgaz tüplerinin yüklü olduğu tırın kar sebebiyle kayması neticesinde yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Karayolları ekiplerin çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Ara ara kar yağışının devam ettiği yolda, ekipler sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

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