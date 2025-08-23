Kars'ta 17 Farklı Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Kars'ta hakkında 17 farklı suçtan yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı.

Kars'ta 17 Farklı Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, 17 suç kaydı bulunan ve 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan E.K. (24) Hapan mevkisinde yakalandı.

Aynı zamanda 169 bin 500 lira idari para cezası bulunduğu ve Aralık 2023'ten bu yana firari olduğu tespit edilen E.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

