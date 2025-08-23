Kars'ta Trafik Kazası! 1 Kişi Yaralandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Son Güncelleme:
Kars'ta Trafik Kazası! 1 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mescitli Köyü yakınlarında, Erzurum yönüne seyir halinde olan 01 AZE 996 plakalı otomobilin sürücüsü Hakkı Bulut, 04 AAJ 224 plakalı tırın şoförü Sinan Kazak’a çarptı.

Kazanın ardından sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Araçta sıkışan Bulut, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazanın yaşandığı yol, kısa süreliğine tek yönlü trafiğe kapatıldı; otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kaynak: AA

Etiketler
Kars Sarıkamış
Son Güncelleme:
Elazığ’da Tır Devrildi: 1 Kişi Yaralandı Elazığ’da Tır Devrildi: 1 Kişi Yaralandı
Tiryakiler Dikkat! Çayı ve Kahveyi Çok Sıcak İçmek Amansız Hastalığa Neden Oluyor: İşte Kritik Eşik! Sıcak İçmek Amansız Hastalığa Neden Oluyor
Bu Eşyaları Çamaşır Makinesinde Yıkayan Binlerce Lira Masrafa Giriyor Bu Eşyaları Çamaşır Makinesinde Yıkayan Binlerce Lira Masrafa Giriyor
Ordu’da Fındık Toplarken Yamaçtan Düşen Adam Hayatını Kaybetti Ordu’da Fındık Toplarken Yamaçtan Düşen Adam Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı
Milyonlar İçin Kritik Toplantı! Memur Maaşında Son Viraj Memur Maaşında Son Viraj!