Kars'ta Trafik Kazası! 1 Kişi Yaralandı

Mescitli Köyü yakınlarında, Erzurum yönüne seyir halinde olan 01 AZE 996 plakalı otomobilin sürücüsü Hakkı Bulut, 04 AAJ 224 plakalı tırın şoförü Sinan Kazak’a çarptı.

Kazanın ardından sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Araçta sıkışan Bulut, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazanın yaşandığı yol, kısa süreliğine tek yönlü trafiğe kapatıldı; otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kaynak: AA