Karpuz Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde, karpuz yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
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İ.A. idaresindeki 31 RZ 030 plakalı karpuz yüklü tır, Köyceğiz köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, tırın sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İ.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, tırın kaldırılması ve bölgeye saçılan karpuzların temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA