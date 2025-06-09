Sarıkamış’ta Kayalıktan Düşen Genç Çoban Yaralandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde koyun otlatan genç bir çoban, kayalıklardan düşerek ayağını kırdı. Zorlu arazi koşullarında gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sonucunda yaralı çoban hastaneye ulaştırıldı.

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Sarıkamış’ta Kayalıktan Düşen Genç Çoban Yaralandı
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Olay, Sarıkamış’a bağlı Kazantaş köyü kırsalında meydana geldi. 18 yaşındaki Abdülkadir İlimli, hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Düşme sonucu ayağı kırılan çoban, bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ancak zor arazi şartları nedeniyle 112 sağlık ekipleri olay yerine ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD ekipleri kayalıklara girerek yaralı genci bulunduğu noktadan çıkardı.

AFAD tarafından güvenli alana taşınan çoban, burada sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde, genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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