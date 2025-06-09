Bayram Dönüşünde Bolu Geçişinde Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüşe geçen tatilciler, Bolu geçişinde yoğun trafiğe neden oldu. Özellikle TEM Otoyolu ve D-100 karayolu üzerinde araç yoğunluğu dikkat çekti.

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Bayram Dönüşünde Bolu Geçişinde Trafik Yoğunluğu
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Bayram tatilinin 4. gününde dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, Bolu güzergâhında yoğunluk oluşturdu. Akşam saatlerinde daha da artan araç trafiği, bazı noktalarda zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik akışını yavaşlatan maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları, sürücülere zor anlar yaşattı.

Trafik polisleri, yoğunluk yaşanan bölgelerde kontrollerini sıklaştırarak hem yönlendirme hem de güvenlik açısından önlemlerini artırdı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yoğunluğun gece saatlerinde de belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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