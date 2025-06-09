Bayram Dönüşünde Bolu Geçişinde Trafik Yoğunluğu

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Bayram tatilinin 4. gününde dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, Bolu güzergâhında yoğunluk oluşturdu. Akşam saatlerinde daha da artan araç trafiği, bazı noktalarda zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik akışını yavaşlatan maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları, sürücülere zor anlar yaşattı.

Trafik polisleri, yoğunluk yaşanan bölgelerde kontrollerini sıklaştırarak hem yönlendirme hem de güvenlik açısından önlemlerini artırdı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yoğunluğun gece saatlerinde de belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA