Karı-Koca Patpat Kazası Geçirdi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'da patpat diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, yanında bulunan eşi Kadife Aydın ise hayatını kaybetti.

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Karı-Koca Patpat Kazası Geçirdi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu’nun Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi Çoğ Mezarlığı mevkisinde akşam saat 16.00 sıralarında seyir halinde olan İbrahim Aydın'ın kullandığı patpat, Belen Mahallesinden yaylaya dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yan yattı. Kazada sürücü İbrahim Aydın ile yanında bulunan eşi Kadife Aydın yaralandı. Yaralı çift, bölgedeki vatandaşlar tarafından Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Kadife Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan İbrahim Aydın’ın ise sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Trafik kazası
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