3 Kişiyi Tehdit Edip 200 TL Gasp Ettiler! 5 Şüpheli Gözaltında

Kayseri’de 3 kişiyi tehdit edip, yaralayarak 200 bin TL değerinde eşyasını gasbettikleri iddia edilen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

3 Kişiyi Tehdit Edip 200 TL Gasp Ettiler! 5 Şüpheli Gözaltında

Kayseri’de 2 Ağustos’ta kent merkezinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.A. (24), Ş.C.Y. (24), O.Y. (44), A.Y. (20) ve Y.E.Y. (38 ), 3 kişiyi tehdit edip, yaralayarak, 200 bin TL değerinde eşyasını gasbetti. Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüpheliler, polis ekiplerinin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 15 adet fişek ele geçirilirken, gasp edilen malzemelerin polis ekipleri tarafından sahiplerine eksiksiz şekilde teslim edildiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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