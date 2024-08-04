Aydın'da Atık Sularını Denize Boşaltan İşletmeye Rekor Ceza

Aydın’ın Didim ilçesinde bir işletmenin atık sularını denize boşalttığı belirlenmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Fosseptik çukurunun taşması sonucu atık sularını denize deşarj ettiği tespit edilen işletmeye 1 milyon 161 bin 568 TL para cezası uygulandı.

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Aydın'da Atık Sularını Denize Boşaltan İşletmeye Rekor Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aydın ili Didim İlçesi Akbük Mahallesinde bulunan bir turizm işletmesinin atık sularının denize deşarj edildiğine ilişkin ihbar üzerine harekete geçti.

Aydın'da Atık Sularını Denize Boşaltan İşletmeye Rekor Ceza - Resim : 1

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekipleri bölgeye sevk edilmiş, yapılan denetimde söz konusu otele ait foseptik çukurun taşması sonucu atık suların yağmur suyu hattı ile denize deşarj edildiği tespit edilmiştir. Denetim neticesinde deşarj hattı iptal edilerek söz konusu işletmeye Çevre Kanunu hükümlerine göre 1 milyon 161 bin 568 TL para cezası uygulanmış, işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin ise adli süreç devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre mücadeleleri Para
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