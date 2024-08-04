Bir Firmaya 6 Milyar Lira Rekor Ceza! Mehmet Şimşek Uyardı: Sırada Başkaları da Var

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza uygulandı. Açıklamada bulunan Bakan Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bu tarz denetim yöntemlerini uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Bir Firmaya 6 Milyar Lira Rekor Ceza! Mehmet Şimşek Uyardı: Sırada Başkaları da Var

Vergi Denetim Kurulu büyük mükellefler nezdinde yürüttüğü incelemelere devam ediyor.

Kurul, işletmelerin gerçek üretim miktarını tespit etmek üzere "randıman analizi" yöntemiyle yoğun vergi incelemelerine başladı. Bu yöntemde, işletmelerde imalatta kullanılan maddeler ve diğer üretim girdileri ile üretilmesi gereken mamul ve çıktılar analiz ediliyor. Bu yeni inceleme yöntemiyle önemli sonuçlar da alınıyor.

Buna göre, tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firma için de randıman analizi ve kaydi envanter çalışması yapıldı. Sigara üretim bantlarının kapasite ve çalışma saatlerini dikkate alarak hesaplamalar yapılırken işletmenin doğal gaz, tütün ve sigara filtresi tüketimi verileri de kullanıldı.

6 MİLYAR LİRA CEZA

Yapılan randıman ve kaydi envanter çalışması sonucu, firmanın kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlendi. İncelemede, işletmedeki bazı belgelerin yasal defter kayıtlarına ve beyanlara dahil edilmediği görüldü. Sigaraların fatura düzenlendiği halde özel tüketim ve katma değer vergilerinin beyanlara yansıtılmadığı da tespit edildi.

İnceleme sonucu firmaya yaklaşık 6 milyar lira vergi cezası kesildi. Gecikme faiziyle bu rakamın yükselmesi bekleniyor. Yapılan incelemede, kurumlar, özel tüketim, katma değer vergileri ile geçici verginin de eksik ödendiği anlaşıldı.

ŞİMŞEK: ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni denetim çalışmasıyla kaydi ve fiili envanter ile randıman analizi çalışmalarına önem verdiklerini bildirdi.

Vergi müfettişlerinin 9 büyükşehirdeki 707 kuyumcuya eş zamanlı denetim başlattığını ve fiili envanter çalışması yaptığını belirten Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bu tarz denetim yöntemlerini uygulamaya devam edeceğiz. Fiili ve kaydi envanter çalışmaları ile randıman analizi yapılacak yeni sektör ve firmalar sırada. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, "çok kazanandan çok vergi alacağız" mesajını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda büyük mükelleflerimizi de yakından takip ediyoruz. Denetimlerimiz tüm sektörleri kapsayacak şekilde artarak sürecek. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergi adaletini artırmakta kararlıyız. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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