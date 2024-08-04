30 Adet Küçük Baş Hayvanını Kaybetti: Jandarma Bularak Teslim Etti

Bilecik'in Söğüt ilçelerine bağlı Sırhoca Köyünde hayvancılık yapan bir kişi 30 adet küçükbaş hayvanlarını kaybetti. Durumu jandarmaya bildirmesinin ardından kaybolan hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

30 Adet Küçük Baş Hayvanını Kaybetti: Jandarma Bularak Teslim Etti

Bilecik'in Söğüt ilçelerine bağlı Sırhoca Köyünde öğle saatlerinde 30 adet küçükbaş hayvanını kaybeden vatandaş aramalarına rağmen bulamadı. Durumu jandarma bildirmesinin ardından ekipler, arama çalışmaları başlattı. Çalışmalar sonucunda kaybolan hayvanlar Dudaş Köyü yaylasında bulunarak sahibine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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