Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde Jandarma ekipleri devreye esnasında ormanlık alanda bulunan bir araçtan şüphelendi. Yapılan araştırmada kaçak kazı yapan E.Y., N.Y. ve İ.Ş. isimli 3 şahıs suçüstü yakalandı.

Şahıslara ait kazı esnasında kullanıldığı tespit edilen 1 adet metal dedektör, 1 adet el dedektörü, 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet çekiç, 1 adet demir keski ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA