Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Mersin'de seyir halindeki Tofaş marka araç alev aldı. Otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçe merkezinde alınan bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halinde olan O.K. idaresindeki 33 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsünün sağa çekip indiği araç alevlere teslim oldu. Çevredekiler ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerine gelerek müdahale etmesine rağmen alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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Maddi hasarın meydana geldiği araç, soğutma çalışmasının ardından yoldan çekildi.

Kaynak: İHA

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