Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi ile Çarşamba ilçesi Gazi Mahallesi'nde 8 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 100 gram metamfetamin, 300 adet sentetik ecza, 6 adet peçeteye emdirilmiş halde 300 içimlik bonzai (sentetik kannabinoid), kapalı alanda kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme düzeneği ve 2 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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