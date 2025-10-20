Karaman’da Aranan 12 Şüpheli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 7 gün içinde toplam 4 bin 148 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Bu denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Trafik kontrollerinde ise kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Alkollü araç kullandığı belirlenen 23 kişiye, ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanan 59 kişiye ve trafik düzenini tehdit edecek şekilde araç kullanan 42 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde 109 araç trafikten men edilirken, 24 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Asayiş ve narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı silah, 30 adet kesici alet, 1 muşta, 2 tabanca fişeği, 15 kilogram nargile tütünü, 19 gram bonzai, 2 gram kokain, 20 adet uyuşturucu emdirilmiş kâğıt, 20 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza, 6 gram esrar ve 50 litre etil alkol ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA