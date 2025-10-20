Karaman’da Aranan 12 Şüpheli Tutuklandı

Karaman’da son bir haftada gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Karaman’da Aranan 12 Şüpheli Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 7 gün içinde toplam 4 bin 148 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Bu denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Trafik kontrollerinde ise kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Alkollü araç kullandığı belirlenen 23 kişiye, ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanan 59 kişiye ve trafik düzenini tehdit edecek şekilde araç kullanan 42 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde 109 araç trafikten men edilirken, 24 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Asayiş ve narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı silah, 30 adet kesici alet, 1 muşta, 2 tabanca fişeği, 15 kilogram nargile tütünü, 19 gram bonzai, 2 gram kokain, 20 adet uyuşturucu emdirilmiş kâğıt, 20 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza, 6 gram esrar ve 50 litre etil alkol ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Karaman
Samsun'da Operasyon: 15 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi Samsun'da Operasyon: 15 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti 'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler