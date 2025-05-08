İzmir Çeşme Açıklarında Göçmen Dramı: Yunanistan’ın Geri İttiği 24 Göçmen Kurtarıldı

İzmir Çeşme’de Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 24 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı! Yemen, Angola, Irak, Kongo ve Kamerun uyruklu göçmenler geri gönderme merkezine sevk edildi.

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İzmir Çeşme Açıklarında Göçmen Dramı: Yunanistan’ın Geri İttiği 24 Göçmen Kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Olay, 7 Mayıs 2025’te saat 08:55’te Çeşme açıklarında bir grup göçmenin lastik botta olduğu bilgisi üzerine gerçekleşti.

Sahil Güvenlik botları TCSG-4 ve KB-38, hızla harekete geçerek Yemen, Angola, Irak, Kongo ve Kamerun uyruklu 24 göçmeni kurtardı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Olay, Ege Denizi’ndeki göçmen dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kaynak: İHA

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