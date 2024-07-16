İstanbul'da Denize Giren Polis Memuru Akıntıya Kapıldı, Boğularak Hayatını Kaybetti!

Boğulma vakalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Sarıyer'de denize giren bir polis memuru akıntıya kapılması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

İstanbul'da Denize Giren Polis Memuru Akıntıya Kapıldı, Boğularak Hayatını Kaybetti!

İstanbul Sarıyer Gümüşdere'de dün saat 18.30 sıralarında, Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli olan polis memuru Numan Çebi (30), bir üniversitede görevli olarak çalışan kuzeni Serdar Kocaman (26) ile birlikte Gümüşdere Plajı'nda denize girdi. Kıyıdan çok fazla açılan iki kuzen akıntıya kapıldı. Kuzenleri fark eden plajda bulunan cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kuzeni hastaneye kaldırdı. Polis memuru Numan Çebi, kaldırıldığı Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Serdar Kocaman ise Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye yoğun bakıma alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BAYGIN HALDE DENİZDEN ÇIKARILDI

Olayı gördüğünü söyleyen İbrahim Aysel, “Boğulanları gören cankurtaranlar müdahale için koştular. Ardından ambulans ve jandarma geldi. Sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren gençlere kalp masajı yaptı. Gördüğüm kadarıyla 3 kişilerdi. İkisini kurtarmışlar biri de baygın haldeydi. Hayatını kaybetmiş. Plaj çalışanları gençlerin yardımına koştu” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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