Dehşet Saçtılar! Devlet Hastanesi Önünde Silahlı Çatışma

Tekirdağ'da iki şahıs etrafa dehşet saçtı. Şahıslar arasında mahallede başlayan tartışma, devlet hastanesi önünde silahlı çatışmaya döndü.

Son Güncelleme:
Dehşet Saçtılar! Devlet Hastanesi Önünde Silahlı Çatışma

Tekirdağ Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesinde A.K. ve E.Ö.B. isimli iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerinden uzaklaşan iki şahıs, Kapaklı Devlet Hastanesi önünde karşılaştı. Şahıslar arasındaki tartışma büyüyerek, yerini silahlı çatışmaya bıraktı.

İKİ ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine gelen polis ekipleri, A.K. ve E.Ö.B’yi yakalayarak üstlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 4 adet mermi ele geçirildi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Olay ile ilgili E.Ö.B. isimli şahıs hakkında işlem başlatılırken, A.K. isimli şahsın Tekirdağ 5. Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması olduğu anlaşılması üzerine gözaltına alındı.

İstanbul'da Silahlı Çatışma! Maç İzlerken Vurulduİstanbul'da Silahlı Çatışma! Maç İzlerken VurulduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ
Son Güncelleme:
Bedavacı doğan 4 burç! Ücretsiz mezar görseler düşünmeden girecekler... Bedavacı doğan 4 burç! Ücretsiz mezar görseler düşünmeden girecekler...
Kimyasal Kullanmadan Tuvalet Taşlarını Beyazlatmanın Yolu! İnatçı Lekeleri Yok Ediyor... Kimyasal Kullanmadan Tuvalet Taşlarını Beyazlatmanın Yolu! İnatçı Lekeleri Yok Ediyor...
İstanbul'da Bir Genç Bisiklet Parkında Bisiklet Sürdüğü İçin Saldırıya Uğradı! Bisiklet Parkında Bisiklet Süren Gence Saldırı!
15 Temmuz Yürüyüşüne Havai Fişekli Saldırı 15 Temmuz Yürüyüşüne Havai Fişekli Saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim" Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim"
Yargıtay'dan Emsal Karar: Ev Sahibi ile Kiracı Anlaşmazlıklarında Kira Nasıl Belirlenecek? Sözleşmeniz 5 Yılı Doldurduysa Yandınız!
Erdoğan Kararını Verdi: Emekliye Zam Açıklamasının Saati Belli Oldu! Emekliye Zam Açıklamasının Saati Belli Oldu!
Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor! Zam Farkı Ödemesi Ne Zaman Yapılacak? Zam Farkı Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?
Milyonların Gözü Bu Haberde! Emekliye Ek Zamda Son Saatler... İşte Erdoğan'ın Masasındaki 3 Seçenek İşte Erdoğan'ın Masasındaki 3 Seçenek