Dehşet Saçtılar! Devlet Hastanesi Önünde Silahlı Çatışma

Tekirdağ Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesinde A.K. ve E.Ö.B. isimli iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerinden uzaklaşan iki şahıs, Kapaklı Devlet Hastanesi önünde karşılaştı. Şahıslar arasındaki tartışma büyüyerek, yerini silahlı çatışmaya bıraktı.

İKİ ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine gelen polis ekipleri, A.K. ve E.Ö.B’yi yakalayarak üstlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 4 adet mermi ele geçirildi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Olay ile ilgili E.Ö.B. isimli şahıs hakkında işlem başlatılırken, A.K. isimli şahsın Tekirdağ 5. Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması olduğu anlaşılması üzerine gözaltına alındı.

Kaynak: İHA