15 Temmuz Yürüyüşüne Havai Fişekli Saldırı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe kimliği belirsiz kişilerce havai fişek atıldı. Güvenlik güçleri olay yerine müdahale ederek yürüyüşün devamını sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde başladı. Yürüyüş sırasında, Esentepe Mahallesi tarafından bir grup kimliği belirsiz kişi tarafından kalabalığa havai fişek atıldı.

Güvenlik güçleri olay yerine girerek müdahalede bulundu ve yürüyüşün devam etmesini sağladı.

Kaynak: İHA