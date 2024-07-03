İstanbul'da Silahlı Çatışma! Maç İzlerken Vuruldu

İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Maç izlediği sırada silahlı çatışmanın ortasında kalan yabancı uyruklu bir kişi vurularak yaralandı.

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İstanbul Arnavutköy'de husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı çatışmada üç kişi yaralandı.

İslambey Mahallesi'ne motosikletle gelen E.K. ve F.K, daha önceden tartıştıkları Y.K'ye tabancayla ateş etti. Y.K'nin de silahla ateş açarak karşılık vermesi üzerine E.K. ve F.K. hafif yaralandı. Bir markette maç izlediği sırada silahlı çatışmanın ortasında kalan yabancı uyruklu Mesut Khaznı da mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

E.K. ve F.K. olay yerinden kaçarken evinin önüne kadar yürüyen Khaznı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, Y.K'yi gözaltına aldı. Kaçan 2 kişi de hastanedeki tedavilerinin ardından ifadelerini almak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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Arnavutköy Saldırı
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