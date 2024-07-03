Erkeklerin En Sevdiği Araba Modeliydi... Piyasadan Çekildi!

Audi 2026 yılında içten yanmalı motorlu son modelini piyasaya sürerek tamamen elektrikli araçlara yöneleceğini duyurdu. Bu önemli geçişin ilk adımı, bu yaz tanıtılacak olan Audi A6 e-tron olacak.

Halk TV'de yer alan habere göre; tamamen elektrikli güç aktarma organıyla donatılacak yeni A6, performans tutkunlarını heyecanlandıracak bir güce sahip olacak. Çift motorlu sistem, toplamda 476 beygir gücü ve etkileyici bir tork üretecek. Bu sayede, A6'nın elektrikli versiyonu, geleneksel içten yanmalı motorlu modellerden daha süratli ve dinamik bir sürüş deneyimi sunacak.

A6 E-TRON DAMGA VURACAK

Elektrikli A6'nın sadece performansı değil, menzili de oldukça etkileyici olacak. Uzun yolculuklarda bile sürücülere konfor sunacak şekilde tasarlanan araç, tek şarjla 700 kilometreye kadar gidebilecek.

2021 yılında konsept olarak tanıtılan Audi A6 e-tron, elektrikli otomobillerde yeni bir çağı müjdeliyor. 800 voltluk elektrik mimarisiyle donatılan bu araç, yüksek performans ve süratli şarj imkanı sunarak sürücüleri heyecanlandırıyor.

A6 e-tron, Audi'nin Q6 e-tron ve Porsche Macan EV gibi modellerinde de kullanılan PPE (Premium Platform Electric) platformu üzerinde geliştirildi. Bu platform, elektrikli araçlara yönelik en son teknolojileri barındırarak sürüş dinamiklerini ve konforunu üst seviyeye taşıyor.

100 kWh kapasiteli bataryasıyla yaklaşık 500 kilometrelik menzile sahip olması beklenen A6 e-tron, uzun yolculuklarda bile sürücülerine konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Çevre dostu bir araç olmak için tasarlanan A6 e-tron, sıfır emisyon salınımıyla sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyor.