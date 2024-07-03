Kışlalar Tek Tek Yok Ediliyor: Bu Kez Hedef İstanbul'un En Gözdesi

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Yıldız Parkı’nın içinde bulunan ve birçok tarihi eseri de içinde barındıran Orhaniye Kışlası'nda hafriyat çalışmasına başlandı.

Gazete Pencere’den Mustafa Tekin’in haberine göre, 2016’dan sonra 'askeri alanların şehir dışına taşınması' gerekçe gösterilerek dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılan Orhaniye Kışlası’nda 15 Haziran 2024 tarihinde Palanga Caddesi üstündeki iki kapının önüne şantiye girişi olduğuna ve iş makinesi çıkabileceğine dair ışıklı uyarı tabelaları asıldı ve iş makinaları ve inşaat malzemeleri taşıyan kamyonlar kışla arazisinin içine giriş yaptı.

'GÖZ GÖRE GÖRE TALAN'

Orhaniye Kışlası’nın ranta açılmasına tepki gösteren bölge sakinleri, "Gözümüzün önünde, mahallemizde yaşanan bu talana karşı çıkıyor ve İstanbul’da bir kez daha, çok az kalmış yeşil alanlardan birinin, üstelik tarihi Orhaniye Kışlası’nın bu göz göre göre talanına dikkatinizi çekmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir süredir inşaat çalışmalarının devam ettiği tarihi kışlada, 2. Abdülhamid döneminden kalma tarihi çeşme, Ermeni mezarlığı kalıntıları ve tescilli bir tarihi eser olan Askeri Depo binasının da bulunduğu bildirildi.