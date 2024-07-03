İş insanına Ankara'da silahlı saldırı

Ankara'da aracından inen iş insanı Nihat Karaarslan ve akrabası C.A., silahlı saldırıya uğradı. Karaarslan'a 3 kurşun isabet etti.

İş insanına Ankara'da silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre olay, Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Evine girmek üzere aracından inen iş insanı Nihat Karaarslan ve beraberindeki akrabası C.A., silahlı saldırıya uğradı.

İddialara göre, Karaarslan ve C.A. kapıda bekleyen bir kişi tarafından hedef alındı ve Karaarslan'ın vücuduna üç kurşun isabet etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Karaarslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Akrabası C.A. ise Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş insanına Ankara'da silahlı saldırı - Resim : 1

2 YIL ÖNCE DE SUİKAST GİRİŞİMİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Karaarslan'ın 2022'de de Ankara'daki ofisinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Karaarslan saldırıda son anda kurtulurken, mermilerin arabasına isabet ettiği öğrenildi.

Karaarslan'ın olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi olduğu ve savcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda suikast girişiminde bulunan 4 kişinin tespit edilip gözaltına alındığı ve zanlıların çift plaka kullandığı ortaya çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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