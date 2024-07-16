İstanbul'da Bir Genç Bisiklet Parkında Bisiklet Sürdüğü İçin Saldırıya Uğradı!

Arnavutköy’de bir parkın içerisinde bulunan bisiklet parkurunda bisiklet süren çocuk çevredekilerin saldırısına uğradı. Çocuğun üzerine yürüyen bir adam, 'Oğlum bak beni dinden imandan etme, bir daha buraya gelmeyeceksin' diyerek tehditler savurdu.

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İstanbul'da Bir Genç Bisiklet Parkında Bisiklet Sürdüğü İçin Saldırıya Uğradı!

Arnavutköy'de bulunan parkın içerisindeki bisiklet parkurunda bisiklet süren 14 yaşındaki çocuk ilginç bir tepkiyle karşılaştı.

Vadipark’ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir aile, çocuklarını tehlikeye attığı gerekçesiyle parkurda bisiklet süren gencin parktan ayrılmasını istedi.

'BENİ DİNDEN İMANDAN ETME'

Gencin, parkın çocuk parkı olmadığını; parkurun da bir bisiklet parkuru olduğunu anlatmaya çalışması üzerine şahıslar daha da sinirlendi. 14 yaşındaki çocuğun üstüne yürüyen şahıslar, “Oğlum bak beni dinden imandan etme, bir daha buraya gelmeyeceksin” diye tepki gösterdi.

O anlar bisiklet süren çocuğun kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Arnavutköy
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