Ortalık Savaş Alanına Döndü! Trafik Kavgasında Baltalar Çekildi, Yumruklar Havada Uçuştu

Bursa'da yol verme tartışmasında tansiyon yükseldi. Birbirlerine balta ve sopalarla saldıran şahısları, çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

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Ortalık Savaş Alanına Döndü! Trafik Kavgasında Baltalar Çekildi, Yumruklar Havada Uçuştu

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerinde seyir halindeki iki aracın sürücüsü yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışma, kısa sürede yerini artan tansiyon ile birlikte kavgaya bıraktı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Araçtan inen taraflar, otomobillerinden aldıkları balta ve sopalar ile birbirlerine girdiler. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, ortalık savaş alanına döndü. Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan taraflar araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.

O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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