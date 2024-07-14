Kocaeli'de 2 Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

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Kocaeli'de 2 Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Kocaeli'de denize giren gençler, ölümle burun buruna geldi.

Edinilen bilgiye göre, Babalı'da farklı noktalarda denize giren E.A. (16) ile E.K. (17) boğulma tehlikesi geçirdi.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan gençler, ilk olarak Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.A. ve E.K., Kandıra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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