Kocaeli'de 2 Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi.
Kocaeli'de denize giren gençler, ölümle burun buruna geldi.
Edinilen bilgiye göre, Babalı'da farklı noktalarda denize giren E.A. (16) ile E.K. (17) boğulma tehlikesi geçirdi.
Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan gençler, ilk olarak Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.A. ve E.K., Kandıra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İHA
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