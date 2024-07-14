Milli Sporcu, Eşine Hakaret Eden 3 Kişiyi Hastanelik Etti; 'Ufak Bir Sürtüşme Yaşandı' Dedi

Bolu'da milli sporcu Halit Şahin, trafikte eşine hakaret eden 3 şahısla kavga etti. Kavgada yaralanan 3 kişi hastanelik olurken, Şahin, 'Ufak bir sürtüşme yaşandı' dedi.

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Milli Sporcu, Eşine Hakaret Eden 3 Kişiyi Hastanelik Etti; 'Ufak Bir Sürtüşme Yaşandı' Dedi

Bolu'nun Mengen ilçesinde Dörtyol Işıklar kavşağında, Aygül Şahin idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası araçtan inen 3 erkek, kadın sürücü ile 2 çocuğunun bulunduğu araca yöneldi ve hakaret etti.

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Panik yaşayan Aygün Şahin olayın ardından eşi Halit Şahin'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Halit Şahin ile 3 kişi arasında tartışmanın ardından kavga çıktı. Kavgada yaralanan 3 kişi hastanelik oldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi. Öte yandan, Şahin'in Timbersport Kütük Kesme Türkiye Milli Takımı sporcusu olduğu öğrenildi.

'UFAK BİR SÜRTÜŞME'

Yaşananları anlatan Halit Şahin, "Eşim köye geliyordu. Yan yana iki araç kırmızı ışıkta durmuşlar. Beraber yola çıkmışlar. Eşim yolun karşısına geçeceği sırada diğer sürücü aniden otomobilini eşimin önüne getiriyor. Eşim diğer araca vurmuş ve 'Polis çağıralım' diyerek araçtan inmiş. Diğer araçtan inen 3 kişi de eşime yüksek sesle bağırmışlar, sert konuşmuşlar. Eşim de beni aradı. Bende olay yerine gittim. Olayı anlamaya çalışırken bana da üst perdeden konuştular, küfrettiler. Sonrasında bu olay meydana geldi. Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bolu Trafik kazası Kavga
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