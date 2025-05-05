Isparta’da Narkotik Operasyonları! 28 Kişiye Adli İşlem

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan – 3 Mayıs 2025 tarihleri arasında yürütülen adli tahkikatlar çerçevesinde 17 ayrı yakalama operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda bin 548 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4,78 gram metamfetamin, 9,70 gram esrar ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 28 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu şahıslardan 24’ü hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan, 4’ü hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılırken, ticaret suçundan işlem yapılan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA