Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Isparta’da bir köyde gerçekleştirilen operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Fele köyü mevkiinde geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan operasyon sonucunda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İ.D. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen 6 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 6 adet şarjör ele geçirildi.

Şüpheli İ.D. hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli soruşturma işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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