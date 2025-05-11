Isparta’da Aranan 2 Şüpheli Yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ile Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonlar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kamu düzenini sağlamak ve hakkında yakalama kararı bulunan kişileri adalete teslim etmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, güvenlik güçleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu kapsamda, “Silahlı tehdit” suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan G.Ç. ile hem “Cezaevi firarisi” olduğu hem de “Muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığı tespit edilen R.U., gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA