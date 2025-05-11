Muş’ta Otomobilin Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı

Muş’un Suvaran köyünde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki bir çocuk ağır şekilde yaralandı.

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Muş’ta Otomobilin Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı

İddialara göre, küçük çocuk yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yere savruldu. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, daha sonra ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği tahmin edilen çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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