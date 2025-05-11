Lastiği Patlayan Tır Alev Aldı

Bolu’da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, seyir halindeyken lastiği patlayan bir tır alev aldı ve kısa sürede tamamen yandı.

Lastiği Patlayan Tır Alev Aldı

Olay, TEM Otoyolu’nun Akçakavak köyü yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.Ç. (35) yönetimindeki 67 LM 101 plakalı tırın sağ ön lastiği aniden patladı.

Lastiği Patlayan Tır Alev Aldı - Resim : 1

Patlama sonrası çıkan yangın hızla büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak yangının şiddeti nedeniyle tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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